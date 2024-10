Galerii Kirikmäel avati Baltikumi suurim päikesepark

Ühel meelel olid naised selles, et päikesepargi ehituse ajal sai suurelt maanteelt külla tulev kruusatee paremasse korda. Kas teed vuntsiti suurobjektiga seoses või oli see ka muidu plaanis, Alaküla naised ei teadnud, aga plussmärgiga ettevõtmine see nende arvates oli. “Korralik remont tehti, kahju vaid, et tee asfaldi alla ei saanud,” ütles Haas. “Suvel käis siin hirmus tolmutamine.”