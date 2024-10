Vallarahvas ütles Vändra bussijaama suhtes viimase sõna

Aktiivsed vändrakad kogusid umbes 300 allkirja Vändra vana bussijaama renoveerimise toetuseks. Põhja-Pärnumaa vallavanema Madis Koidu sõnutsi oli seal allkirju, kus polnud märgitud ees- ega perekonnanime, vaid üksnes eesnimi ja allkiri. Ta selgitas, et rahvaküsitlusel on oma kindel vorm, kuid selliste allkirjade õigsust polnud võimalik kontrollida. Vallavanem märkis, et allkirjade kogumine oligi põhjus, miks küsitlus sellisel kujul korraldati.

Samuti on kavas bussijaama juurde ehitada jalgrattahoidla, mis soodustab säästlikku liikumist ja pakub võimalust jätta oma sõiduriist mugavalt bussijaama. Uude ehitisse tuleb bussijuhtide puhkeruum koos eraldi tualetiga. See lahendus on eriti oluline, kuna Vändra on mitme bussiliini lõpp-peatus.