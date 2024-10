Endla näitleja pälvis esimest korda välja antud stipendiumi

Esmakordselt välja antud “Tuleviku meistri“ stipendiumiga, mille suurus on 5000 eurot, soovib EMTA vilistlaskogu toetada noorte töökust, lihvimaks andeid meistri kvaliteedini.

Astra Irene Susi on omandanud bakalaureusekraadi EMTAs kahel erialal – mullu lõpetas ta professor Helena Tulve juures heliloomingu eriala ning tänavu kevadel lavakunstikooli näitleja eriala. Susi on õppinud ka Berliini kunstide ülikoolis ning jätkab õpinguid EMTA magistriõppes heliloomingu erialal, samuti on ta alates sellest sügisest Endla teatri koosseisuline näitleja.

Värske stipendiaat on loonud muusikat lavastustele “Veenus karusnahas” ja “Woman Who Rage” ning filmidele “7 dreams to my mother” ja “Calling for Stanity”. Lavastajana on ta toonud lavale muusikateatri etenduse “Vankumatu” (2024, EMTA black box) ning “Terra Nullius” (2021, Berliin).

Astra Irene Susi on olnud oma teostega kolmel korral finalist konkursil “Lustlik klaver” ning ta on saavutanud teise koha Eesti muusika päevade noore helilooja konkursil.

Susi soov on tulevikus ühendada Eesti muusika- ja teatrimaailm ning leida uusi lõimumispunkte, nii et Eestis oleks võimalik arendada koostööd erinevate valdkondade vahel, et sünniks midagi uut.

Esimene “Tuleviku meistri“ stipendium anti üle EMTA vilistlaste galakontserdil “Kummardus akadeemiale”.

EMTA vilistlaste asutatud fondi esimesel stipendiumikonkursil osales 31 kandidaati pea kõikidelt akadeemias õpetatavatelt erialadelt.