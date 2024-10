Aasta isa selgub kaheksa nominendi hulgast

Konkurssi korraldab Eesti reservohvitseride kogu (EROK) koostöös Pärnumaa omavalitsuste liidu ja Pärnu linnavalitsusega. Nominentide hulgas on kaitseliitlasi, päästjaid, Ukraina sõdurite abistajaid, kodukohas ja kaugemalgi tuntud seltsitegelasi, noortelaagrite korraldajaid ja nende peredes on kaks kuni viis last.