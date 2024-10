Pärnu Endla Teatrikohviku töötajad kogunesid kell 12.30 leti ette, kustutasid tuled, vaigistasid muusika ja peatasid teenindamise kümneks minutiks. Kuigi see tekitas mõnes külastajas segadust ja paar klienti küsis, mis toimub, siis enamik teadis, et tegemist on protestiga, ja toetas seda aplausiga.