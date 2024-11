Pärnumaalased loovutasid politseile püssirohtu ja padruneid

Lääne prefektuuri lubadegrupi menetleja Kristi Laas ütles, et kampaaniakuu jooksul Pärnumaal ühtegi relva politseile üle ei antud. Küll loovutati politseile üle 500 grammi püssirohtu ja 17 padrunit. “On võimalik, et sel aastal olid kampaaniakuu tulemused tagasihoidlikud seetõttu, et kampaania sai alguse juba aastaid tagasi ja uusi leide on vähemaks jäänud,” lausus Laas.