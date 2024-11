Kuue poja isa: Kui tahad näha asju teise nurga alt, alati võta võõras majja!

Ehkki Annika ja Hardi olid Lihula koolis klassikaaslased, leidsid nad teineteise alles koolilõpupeol. "Avastasin, et näe, selline klassiõde on ka," tögab Hardi. Pärimise peale, kas kohe oli plaanis suur pere luua, tõdevad lapsevanemad kui ühest suust, et ju ikka tüdrukut otsiti. "Aga laps on laps, peaasi, et poiss on!" viskab Oidremal kuuelapselises peres sirgunud Hardi nalja ega nõustu, et kuus last on haruldane. "Mu vennal on üheksa!"