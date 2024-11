Rehvitöökodade andmetel on enamikul klientide autodel juba talverehvid all.

Hoolimata soojast sügisest algas rehvivahetushooaeg tänavu oodatust varem ning paljudel autodel on juba talverehvid all. Soe ilm on aga tuntavalt mõjutanud rehvide müüki.