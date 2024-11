Galerii Disainipäeval sai uudistada autoistmete parandust ja säästlikku õmblemist

Loode-Pärnu tööstuspargis avas huvilistele uksed Kimmel design, kus tutvustati naha- ja polstritöö telgitaguseid. Kätrin Pitsal võttis külastajate silme all lahti ühe 30 aastat vana Citroeni esiistme ja selgitas, kuidas käib sellise istme taastamis protsess. Pitsal alustas polstritöödega seitse aastat tagasi pärast kutsehariduskeskuses õmbluseriala lõpetamist. Esmalt töötas ta Polstrikojas, kuid seal läksid teed lahku. Pärast seda lõi ta oma ettevõtte. Algul toimetas ta maal garaažis, kuid kuna tellimusi tuli üha juurde, transport muutus keerukaks, siis otsustas ta oma tegemise linna kolida. Juulis saigi ta Loode-Pärnu tööstuskülla ruumid.

Külatajad märkisid, et töökojas on hämmastavalt puhas, kuid Pitsali sõnutsi sai ka usinalt selle nimel vaeva nähtud. Tavaliselt on näha erinevaid liimipotsikuid ja porolonitükke. Ühe istme taastamine võtab aega enamasti üks päev.​