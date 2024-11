Perevägivalla ohvritest ligemale 80 protsenti moodustavad naised ja tüdrukud

Minister Pakosta hinnangul ei kaitse kehtiv seadus ohvrit küllaldaselt. Traumeerivatel hetkedel hakkab tööle inimese ellujäämismehhanism, mis sageli tähendab, et ohver tardub ega suuda oma ründajale vastu hakata. Seetõttu on justiitsministeeriumil töös nõusolekuseaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, et muuta seksuaalvägivalla õiguslik regulatsioon nõusolekupõhiseks.

Sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla ohvrite teenuste juhi Annika Silde sõnade kohaselt on seksuaalvägivalla ennetuses määrava tähtsusega varajane tunde- ja kehakasvatus ja teadmised turvaliste suhete kohta. "Mida rohkem me ea- ja arengukohaselt ning avatult laste ja noortega arutame seksuaalsuse, keha, tunnete ja turvalisuse teemadel ja rõhutame seksuaalhariduse põhiväärtusi – nõusolek, inimeste vaheline võrdsus ning austus enda ja teiste vastu –, seda rohkem me loome vägivallavaba kultuuri," selgitas Silde.

Silde ütlust mööda on arutelu oluline, sest tihtipeale ei tea inimesed, mida austus seksuaalsuse puhul päriselt tähendab. Teadlikkus on see, mis kurjategijaid hirmutab. Võtmetähtsusega on vägivalla märkajadki. Vähim, mida igaüks teha saab, on uskuda inimest, kes on vägivalda kogenud, ja olla talle toeks abi leidmisel.

Kõigil tuleb meelde jätta, et kui keegi tarvitab teie kallal seksuaalvägivalda, ei ole see kunagi teie süü – mida tahes see inimene teile ka ei ütle või vabanduseks ei too. Seksuaalvägivalla eest ei vastuta kannatanu, vaid teo toimepanija. Nagu igasugusele vägivallale ei ole seksuaalvägivallale ühiskonnas kohta.