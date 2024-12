Hotell Pärnu võib minna lammutamisele

Pärnus Rüütli 44, kus asub hotell, kuulub 2017. aastast Inari Holding OÜ-le, mille omanik on teise ettevõtte kaudu Urmas Nisuma. Naaberkinnistu Aia 2/Pargi 1, kus varem asusid koolihooned, kuulub Pärnu Kesklinna Arendus OÜ-le, mille juhatuse liige on Vallo Palm.

Aia 2 krundilt on nõukogudeaegsed majad juba lammutatud, alles on säilitamisele kuuluv ajalooline koolihoone. Ka hotell Pärnu on plaanis lammutada. Mõlemale krundile kavatsetakse ehitada kesklinnale omane tiheda hoonestusega mitmeotstarbeline kvartal, kus paiknevad nii äri-, elu-, majutus- ja kontoripinnad.