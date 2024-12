Eestil on eesmärk tagada Euroopa Liidu loodusdirektiivi määratud mereelupaikade säilimine ja vältida nende seisundi halvenemist meretuuleparkide tõttu. Varasemad uuringud on näidanud, et osa Läänemere elupaikade tulevikuväljavaated on eutrofeerumise (veekogude rikastumine taimede toitainetega) ja arendusplaanide tõttu ebasoodsad. Keskkonnaagentuuri spetsialistid hindasid meretuuleparkide võimalikku mõju, selgitamaks, kas plaanitavate arenduste käigus säilib küllaldases mahus väärtuslikke mereelupaiku, ennetamaks nende hilisemat kulukat taastamist.