"Kui ma alustasin Tõstamaal tööd, sain juba alguses aru, et olen leidnud sealt midagi, mida Tallinnast ei ole võimalik leida – see on tunne, et mind on vaja," lausus Madis Veskimägi 23. veebruaril kontserdimaja laval, kui oli kätte saanud Pärnumaa vapimärgi. Ta tõstis esile oma meeskonda, kelleta Tõstamaa tervisekeskus toimetada ei saaks, ja patsiente, kellelt on õppinud rohkem kui pika arstiõppe vältel. "Raske on sõnades edasi anda seda tunnet, mis minu sees praegu möllab," märkis vastne vapimärgi kavaler.