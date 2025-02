Pärnu Postimehe ajakirjanik võitis Hea ajakirjanduse auhinna

Maakonnalehes püsib alati kõrgel kohal risk, et ajakirjanik võib muutuda kohaliku võimu- ja ametiisikute jaoks mugavaks ja "ümmarguseks" partneriks. "Julgus küsida raskeid küsimusi ja olla kogukonna ja lugejate huve teenides oma töös nõudlik, ei ole maakonnalehes alati iseenesestmõistetav. Selleks tuleb pingutada," ütles Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia üks väljaandjaid, ajakirjanik Risto Berendson. "Annika Auväärt on oma tööga Eesti maakonna ajakirjanduse sünnikohas, Johann Voldemar Jannseni loodud Pärnu Postimehes neid väärtusi teeninud parimal moel ja seetõttu vääribki tänavust tunnustust tema."

Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala sõnul oli 2024. aasta Annika kui ajakirjaniku jaoks hea aasta. "Kummalisel kombel on nii, et ajakirjanduslikult hea töö tõukub traagikast inimeste elus. Raputavate sündmusteta ei sünni kaalukaid, laiemat kõlapinda pälvivaid lugusid. Küsimus on, kuidas ajakirjanik nende sündmuste keskel toimetab, mis jääb tema kajastusest kõlama."

Erala rõõmustas, et Auväärti lugudest kumab läbi ühine joon. "Kajastus on puutumata sensatsioonijanust, pigem kumab läbi püüd mõista, mitte hukka mõista, luua kogukonnas pinnas selleks, et õõvastava teo toime pannud poistel oleks tulevikus võimalus. Olen selle üle imestanud, kuidas ta suudab sellist kaastunnet säilitada. Empaatia, tähelepanelik kuulamine, järjekindlus – need on omadused, mis viisid Annika teise mulluse olulise lugude sarjani Mihkli turvakodus elavatest inimestest ja sellest, kuidas turvakodu manageerijad neilt pika aja jooksul raha välja lüpsid. Annika võttis seista inimeste eest, kes ise selleks suutelised pole. Hea ajakirjaniku eest räägivad tema lood. Lugege neid!" soovitas Pärnu Postimehe peatoimetaja.