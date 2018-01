Pildid: Kütusereostuse tõttu evakueeriti Suigus lasteaed

Lasteaed oli tellinud töömehed täitma katlamaja anumaid põlevkiviõliga ning tööde ajal tekkis rike, mille tagajärjel aine maha voolas ja selle aurud mööda maja hakkasid levima.

Mõni tund hiljem võis tunda iseloomulikku haisu majast mõne meetri raadiuseski.

Suigu lasteaias lõhkes kütusetoru. | FOTO: Lääne päästekeskus

Lasteaia direktori Anneli Uibu sõnade järgi magasid lapsed juhtunu ajal oma voodites. "Kütuse lõhna oli tunda ühe rühma ruumides, teiste rühmade ruumid asuvad kaugemal," täpsustas ta.

Ta rõhutas, et keegi polnud reostuse tõttu ohus. "Õpetajad helistasid vanematele, et lapsed saaksid varem koju," ütles Uibu. Lisades, et keegi juhtunu tõttu tervisekahjustusi saanud ei ole. "Üks töötajaist kurtis, et tal kurgus kriibib. Tema vaatas üle kohale kutsutud kiirabiarst," märkis ta.

Kui palju kütust maha voolas, ei osanud lasteaia direktor ega päästjadki öelda.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais ütles, et reostusest teatati kella 13.35 ajal. Kaisi andmetel voolas kütus mahutist välja ja selle levik peatati peagi. "Edasi tuleb reostus kokku koguda," seletas ta.

Uibu jutu järgi organiseeris vallavalitsus reostunud ruumide puhastamise ja homme on lasteaias loodetavasti tavaline tööpäev.

See, kas töö võib jätkuda, selgub õhtul, kui koristusfirma on töö teinud.

Direktor täpsustas, et isegi, kui lasteaiapäev ära jääb, kinnitasid vanemad, et leiavad lastele senimaani tegevust.