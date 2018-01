Suigu lasteaed peab reostuse tõttu sunnitud puhkepäeva

Lasteaia juhataja Anneli Uibu sõnade kohaselt lõpetas puhastusfirma hommikuks töö ja täna tuulutatakse ruume, et põlevkiviõli lõhn majast välja saada.

"Õnneks on meil väga toredad ja mõistvad lapsevanemad," ütles Uibu. "Olen rääkinud kõigi vanematega ja kõik on öelnud, et saavad lasteaiapäevade ärajäämisel lapsed koju jätta. Mõni vanem on öelnud, et jätavad lapsed koju nädala lõpuni."

Juhataja jutu järgi on lasteaiapäevade ärajäämisel pakkunud abi Tori lasteaed ja Suigu seltsimaja, kus ajutiselt saaks avada rühmaruumi.

"Tänan ka politseinikke ja päästjaid, kes aitasid eile lapsi koju viia, ja vanemaid, kes on lubanud vajadusel reostuse likvideerimisel appi tulla ja käed külge lüüa," lausus Uibu.

Eile pärastlõunal tekkis Suigu lasteaia kütusetoru lõhkemisel reostus ja ligemale 40 last tuli katlamaja lähistel levinud põlevkiviõli lõhna tõttu evakueerida ja koju saata.