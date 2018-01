Pernova hariduskeskus sihib aasta huvikooli tiitlit

Pernova hariduskeskuse sildi all tegutsevad loodus-, tehnika- ja motomaja. Kokku töötab 34 huviringi, kuhu on kaasatud sadu Pärnu linna ja valdade lapsi-noori. Noored saavad osaleda tegevuse kujundamisel: noorsootööd tehakse koos noortega, mitte noortele kui sihtrühmale.

Pernova hariduskeskuse üks peaeesmärke on ühtse õpperuumi arendamine Pärnu haridusmaastikul.

Hariduskeskus on ülelinnalise koostööprogrammi "Pärnu linn kui õpikeskus" idee ja põhimõtete edasikandja ja õpikeskkonna arendaja.

Keskuse tegevuse ja linna koostöömudeli vastu on olnud suur huvi kogu Eestis ja kaugemalgi. Pärnust on eeskuju võtnud Tartu ja Viljandi linn, kus on alustatud oma mudeli väljatöötamist.