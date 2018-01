Lemmetsa külas sõitis auto kraavi.

Politsei tuletab meelde, et talvised teeolud on muutlikud ja valida tuleb teeoludele vastav sõidukiirus.

Samuti kutsub linlasi ettevaatlikkusele üles õnnetusest foto teinud ja selle Facebooki gruppi "Liiklus- ja patrullinfo" postitanud pärnakas. "Kes veel pole aru saanud, et teed on libedad, siis üks näide siin," kirjutab ta pildi all.