"Kalda ääres on loevesi ja see teeb jää pehmeks," märkis kalamees, kelle sõnutsi on Reiu kandis merel jää paksus umbes 15 sentimeetrit.

„Nad arvestasid paarkümmend sentimeetrit valesti ja auto vajus pisut ära. Ametnikud said oma jõududega august välja ja nendega on kõik korras,” ütles Sinimeri.

Sinimeri sõnutsi on juhtunu moraal see, et kui aastatepikkuse jäält päästmise kogemusega professionaalidelgi läheb viltu, võib viltu minna kõigil. „Paremat näidet on raske leida, seega palun oleme ettevaatlikud!” lausus ta.