Jäämurdjal Pärnu lahel tööd jagub

Jääpiir on 14 miili Pärnu sadama muulidest edelasse, ütles ameti pressiesindaja. Jää paksus on 4-15 sentimeetrit ja see on merepoolses osas 3,5 miili ulatuses rüsistunud või tugevalt rüsistunud ning kõik laevad vajavad seal jäämurdja abi.