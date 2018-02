Maantee liiklusinfokeskus andis kella 11 paiku teada, et Valgu–Libatse tee 12. kilomeetril juhtus liiklusõnnetus ja liiklus on mõlemas suunas suletud.

Maanteeameti infotelefonil öeldi, et sellele teele oli suunatud liiklus pärast kell 8.51 juhtunud õnnetust Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Jädiveres, kus veoki ja sõiduauto kokkupõrke järel suleti maantee.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas ütles kella 11.50 ajal, et Jädivere õnnetuskohas hakati sõidukeid ühes sõidureast läbi laskma. Ta lisas, et liiklus Tallinna ja Pärnu vahel on sellest hoolimata tugevalt häiritud ja liiklejatel tuleks varuda aega ja kannatust.