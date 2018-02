Lääne prefektuuri sportlased tegid puhta töö

Eesti politsei spordiliidu president Allar Raja peab esimest rahvaspordiaastat edukaks. "Aasta tõi kaasa muudatusi ja tähendas nii mõnelegi meie inimesele mugavustsoonist väljatulekut, kuid ma olen tulemusega rahul. Loomulikult on tee täiuslikkuseni veel pikk, kuid algus on tehtud ja see on väga suur samm edasi," lausus Raja.

PPA aasta naissportlaseks valiti Marian Muuga Pärnu politseijaoskonnast. Muuga oli võidust siiralt üllatanud. "Mind on Eesti politsei aasta sportlaseks neli korda valitud, kuid ei uskunud, et pärast kümneaastast pausi jõuab see tiitel taas minuni," sõnas ta. Muuga harrastab bodyfitness`i, mille juurde ta jõudis alles aasta tagasi, kuid on sel alal juba saavutanud märkimisväärseid tulemusi: nimelt tuli ta bodyfitness`i meistrivõistlustel neljandaks.

Meessportlastest kuulutati parimaks Ilmar Vähi Lääne prefektuuri kriminaalbüroost, kelle ületoomisega Lõunast Läände tegi Lääne prefektuur ühe viimaste aastate edukamatest tehingutest. Peale võistlemise aitab Vähi võistkondi komplekteerida.

Ka sportliku visaduse tiitel läks Pärnu politseijaoskonda. Auhinna viis endaga koju Janek Pinta. Pinta on aastaid aktiivselt osalenud spordivõistlustel ja tema auhinnariiulilt leiab medaleid nii orienteerumis-, laske- kui ka võrkpallivõistlustelt.

Sportlikema abipolitseiniku tiitli pälvis Lääne prefektuuri ridadesse kuuluv Kady Kalvet.

Parimaks tulevikulootuseks politseispordis sai kadett Kristel Talv, keda saatis edu eelmiselgi aastal, kui ta saavutas auhinnalisi kohti nii politsei meistrivõistlustel kui ka korvpalli-, lauatennise- ja kergejõustikuvõistlustel.

Aasta sportlikema prefektuuri tiitli võitis Lääne prefektuur.

Prefekt Kaido Kõplase sõnutsi on nende edu taga perfektuuri sportlased ja spordi eestvedaja Rein Künnap. "Me oleme küll kõige väiksem prefektuur, kuid teame, et organisatsioon saab toimida hästi vaid siis, kui seal töötavad inimesed on terved. Ja terved on inimesed siis, kui nad liiguvad ja teevad sporti," selgitas ta.

Politsei spordiliit andis Kõplasele tänukirja eeskujuliku tegevuse eest spordi edendamisel.

Aktiivsuse eest pälvis tunnustuse Põhja prefektuur.