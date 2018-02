Pärnut külastav riigihalduse minister räägib töökohtade väljaviimisest Tallinnast

Ministri sõnutsi on oluline, et inimesed ei hakkaks juba keskkoolis mõtlema Tallinnas töötamisele, vaid neil oleks kindlus, et kodukohaski leiab hea töökoha. „Kindlasti ei soovi me konkureerida piirkondlike ettevõtetega niigi vähese tööjõu pärast, vaid luua mõttemaailm, et võimalused on ka kodupiirkonnas. Loodetavasti julgustab see ettevõtjaid eri piirkondadesse investeerima,“ lisas Aab.