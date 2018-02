Monograafia Konstantin Pätsist läks sooja saiana

Raamat ilmus rahvusarhiivi ja riigikantselei koostöös Eesti riigimeeste biograafiate sarjas. Esimene köide, mille maht on 511 lehekülge ja autor ajaloodoktor Karjahärm, avab Pätsi kui vabameelse opositsionääri (1874–1916) ja teine, ajaloodoktor Pajuri kirjutatud 878-leheküljeline köide käsitleb Pätsi kui riigimeest (1917–1956).

Riigisekretär Heiki Loot rõhutas sõnavõtus, et Päts oli kaheksa korda valitsusjuht. Karjahärm nimetas Pärnut paslikuks kohaks, kus esitleda Konstantin Pätsi poliitilist biograafiat. Karjahärm tõdes viitega Eesti Päevalehe nädalalõpu väljaandele LP, et Pätsis polnud midagi müstilist. Ta oli rahvuslane, Eesti patrioot, reformist, autonomist.

Pajur tunnistas, et ei olnud üldse vaimustuses selle raamatu kirjutamise mõttest, kuid tagantutsitaja oli akadeemik Tõnu Tannberg. Karjahärm lisas, et temalgi tuli vahepeal tahtmine loobuda. Nüüd on tegu tehtud ja autorid ootavad arvamusi nii Pätsi pooldajate kui vastaste leerist.