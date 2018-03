Kodutud ei jää lageda taeva alla

Alkoholi tarvitamise tõttu kedagi külma kätte ei jäeta. Mittetulundusühingu Pärnu Horisont nime all tegutseva varjupaiga juhataja Ilme Seepere möönis, et enamikul varjupaigas ööbivatel inimestel on alkoholisõltuvus, kuid abivajajaid ei jäeta lageda taeva alla. "Kui inimene soovib kaineneda, saab ta varjupaika sisse ja saab seal ka päeval olla, kuni kaineks saab," kinnitas Seepere.