Lapsed uudistavad ümber laua ja esimese klassi tüdruk Lilli hakkab taimedele vett pihustama. Salatikressil on teine ja aedsalatil esimene külv.

Enne saagikoristust peavad õpilased igast kastist välja tõmbama kümme taime, mõõtma nende pealsete ja juure pikkuse ning õpetaja saadab andmed taimekasvatuse instituudi Jõgeva sordiaretuse osakonna vanemteadurile Margit Ollele, keda huvitabki mullasegude võrdlus. Seda enam, et kevadtalvine roheline kasvab vermikompostil, mida valmistavad sõnnikuussid siinsamas spetsiaalses kapis, kus nad seedivad taimerammuks kohvipaksu ja teepakkide sisugi. Põhiline on, et agarate abiliste tööpind ei jääks kuivaks: nende kasti tuleb kasta kas iga päev või üle päeva olenevalt sellest, kuidas muld kuivab.