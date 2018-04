Restoranide nädal algab 13 peakoka salastatud õhtusöögiga

Söömaaja peakokk on Mart Kukk, kelle sõnutsi soovivad Pärnu peakokad näidata, et traditsioonidega kohalikku toitu sobib serveerida ka pidulikul puhul ja moodsas võtmes. “Pärnu on mereäärne linn ja seepärast on meil kohustus hoida kohalikku kala au sees. Samuti oleme menüüs kasutanud nii Pärnumaal kasvatatud köögivilju kui muid saadusi,” täpsustas Kukk.