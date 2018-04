Riigiettevõte läks ehitamisega liiale, töö pandi seisma

Kuigi juriidiliselt pole selge, kes Põhja-Pärnumaal tuuleparki arendama hakkab, on Eesti Energia juba 2016. aastal Eleringiga sõlminud pargi tarbeks liitumislepingu. Nii on Eleringi ülesanne kinnistu kõrvale ehitada alajaam ja juurdepääsutee.

Ometi on töövõtja (ehitab eraettevõte, Elering on tellija) peale tee hakanud kujundama alajaama kinnistut. Krundile, kuhu peaks kerkima alajaam, on veetud hulk täiteliiva ja seda on hoolega silutud. Vallale esitatud juurdepääsutee ehitusprojektis pole sellist rajatist ette nähtud, seega võib tõlgendada seda kui keelatud ehitamist.