Kohanimenõukogu plaanib Rüütli platsi ümbernimetamist vaagida sel kuul

„Iga nime lugu on erinev ning iga nime vaadatakse seetõttu eraldi. Kohanimenõukogu arvamus nimemuutuse sobivuse kohta on kavas anda maikuu jooksul,” ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Kadri Teller-Sepp.

Kohanime määrajaks ja muutjaks on Rüütli platsi puhul kohalik omavalitsus. „Seaduses toodud juhtudel on ka omavalitsuse poolsel kohanime määramisel või muutmisel vajalik riigihalduse ministri nõusoleku küsimine. Näiteks võõrkeelse nime või pühendusnime määramise soov – piirangu eesmärk on kaitsta väärtuslikku eestikeelset kohanimeruumi sobimatute võõrmõjude eest ning vältida (päeva)poliitilisi nimemääramisi,” ütles Teller-Sepp. „Samuti näeb seadus ette ministri nõusoleku küsimise olemasoleva ametliku kohanime muutmise lubamisel, kui selleks ei ole kindlaid kohanimeseaduses toodud aluseid.