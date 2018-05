Galerii: Strandis julgustati naisi meeste selja tagant välja tulema

Inspiratsioonikoolituse “Kõik on võimalik” eesmärk on suurendada naisettevõtjate osa Eestis. „Oluline on iseendale parem tulevik luua ja kõige parem võimalus olla valmis selleks, mis tuleb, on seda endale ise luua,” selgitas Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni ehk BPW Estonia liige ja "Naised ettevõtluses" koolitaja Signe Ventsel. Ta lisas, et see aeg, kui naised ootasid helget tulevikku oma meeste selja taga, on ümber saanud. „Päris üksi ettevõtlusesse minna on keeruline ja märksa lihtsam on seda teha siis, kui sul on võrgustik.”