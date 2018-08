Kablis ootavad rõngastajad sabatihaste sisserännet

Keskkonnaagentuuri eluslooduse seire peaspetsialist Meelis Leivits arvas, et suur ­sügisränne läheb lahti septembri alguses, kuid Kabli linnu­jaama 50. hooaja ava­tervituse vidistavad varakult teele asunud põhja- ja must­tihased ning loodusmärkide järgi on eeldada sabatihaste ­invasiooni. Pisikest kohevat ­lumepalli meenutava ja justkui kere külge torgatud pika sabaga tihased on Eestis kas läbirändel või talvituvad siin.