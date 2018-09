Pärnumaa metsamehed olid kutsevõistlustel riigi parimad

Ärm märkis, et mehed ei teinud selleks spetsiaalselt trenni, tubli tulemuse taga on igapäevane metsatöö.

Tulevalgi aastal esikohta Ärm aga loota ei julge. “Kogu seltskond on nii tugev, et kaht aastat järjest võita ei suuda,” arvas ta.

Võistluste peakohtunik Kaarel Tiganik lausus, et võistlused sujusid tõrgeteta. “Osalejaid oleks võinud mõnel alal olla rohkem, aga loodetavasti järgmisel aastal on ka see asi parem,” rääkis ta.