Ikka ja jälle ei anna mõni sohver võrdsete teede ristmikul paremalt tulijale eesõigust, nagu liikluseeskiri ette näeb. Õnneks on linnakiirused väikesed ja inimesed pole neis õnnetustes raskesti viga saanud. Küll on mahakandmisele läinud nii mõnigi masin.

Liikluskindlustuse fondi andmete kohaselt oli see tänavu kõnealusel ristmikul juba kolmas õnnetus. Viimase kolme aasta vältel on neid seal juhtunud koguni kümme, milles on kahju tekkinud 72 000 eurot. Selle eest saaks osta kolm–neli uut autot.