Kihnlased avavad riigi juubelikingituse

Kihnlased avavad teise advendi eelõhtul, 8. detsembril koduriigi 100 aasta juubeliks valmistatud kaks kingitust – need on tuletorn ehk kihnu keeles puak ja Metsamaa pärimustalu. Mõlemad on põhjalikult uuendatud ja tegutsevad SA Kihnu Kultuuriruumi egiidi all.