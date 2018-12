Liialt helded kingitused seadsid kahtluse alla Hooandja kaudu raha koguva noormehe projekti

Eesti meteoroloogide seltsi liikmed leiavad, et projektis esineb praegusel kujul palju faktivigu ja küsitavusi (näiteks väited, et meteoroloogiat saab Eestis õppida üksnes kahes koolis ja sealgi on kohtade arv piiratud või et Eestis pole praegu ühtegi välgudetektorit). Sealt ei tule välja, mida ja kuidas täpselt selle rahaga tehakse, kingilubadused meenutavad turundustrikki, kogu jutt on ümmargune ja tuleks konkreetsemaks kirjutada.