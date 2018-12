“Otsustasime projekti katkestada, nii palju oli probleemseid kohti. On näha, et projekti eestvedaja ei suuda seda kvaliteetselt ellu viia,” avaldas Hooandja juhatuse liige Tuulike Mänd. Lisades, et viimaste päevade jooksul on nendega ühendust võtnud inimesed, kellel Lõppega asju ajades olnud ebameeldivaid kogemusi. “Ta seab kahtluse alla nii selliste projektide maine kui meie tegevuse,” põhjendas Mänd. Asutus on küsinud noormehelt lisainfot ja täpsustusi küsitavate andmete kohta, mida polnud aga eilseni saanud.