Uuest aastast alustab tööd ööpäevane ohvriabi kriisitelefon

“Kõige tähtsam on see, et perevägivalla käes kannatanu teaks, kust abi otsida, ja julgeks seda teha. Ohver ei ole kunagi vägivallatsemises süüdi, mistõttu on oluline, et me, teised, ei annaks hinnanguid, vaid aitaksime leida abi, olgu selleks julgustamine või kontaktide leidmine,” ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Tema sõnutsi on kannatanuid abistades väga suur roll lähedastel, naabritel – kõik saavad hädasolijat märgata ja vägivallast teada anda. Eriti oluline on see laste ja eakate puhul, kes ise ei suuda abi paluda või mõista, et toimuv on vale.