Tegus maapere kostitab Kabli külas saiakestega

Aasta ringi töötav pagari­koda kõrvaltee äärses maakohas on ime, mis püsib Elve Vahenõmme ja tema pere ettevõtlikkusel sellise hooga, et Pärnumaa Kodukant tunnustas neid esimesena aunimetusega “Pärnumaa tegus maapere 2018”. Kutse tänuõhtule põhjustas segaduse. Ema Elve arvas, et küllap on noorim poeg Virgo nomineeritud tegusa maanoore kategoorias, ja lubas talle Jõesuu külamajja saatjaks minna.