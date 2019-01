Linnuühing kutsub nädalavahetusel tiivulisi loendama

“Linnuvaatlus on suurepärane võimalus veeta tunnike pere või sõpradega looduses ja tundma õppida näiteks toidumaja külastavaid linde. Linde saab vaadelda kas või koduaknast hommikukohvi juues,” soovitas talvise aialinnuvaatluse koordinaator Aarne Tuule. Lisades, et peale hariva külje on talvisel aialinnuvaatlusel teaduslik eesmärk. Sel viisil saab teavet aialindude arvukuse muutuste ja nende põhjuste kohta.