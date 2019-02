Esmaspäevast kaovad käibelt SEBi paroolikaardidki

Paroolikaardi populaarseim alternatiiv on SEBis ID-kaart, mida kasutab 39 protsenti panga klientidest. Järgnevad Smart-ID 25, Mobiil-ID 21 ja PIN-kalkulaator 13,5 protsendiga.

“Inimesed mõistavad, miks muutust on vaja, mistõttu saime suure muutusega hakkama sujuvalt ja õigeks ajaks. Ülemineku ajal tundsime väga suurt meedia teavitustöö tuge ja see aitas protsessile palju kaasa. Täname kõiki kliente, kes on pühendanud oma aega uue autentimisvahendi valimiseks,” kommenteeris SEBi Balti e-kanalite infoturbe juht Heigo Tark inimeste valmisolekut muutuseks.