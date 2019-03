Ornitoloogiaühing kutsub üles saabuvatest rändlindudest teada andma

“Mullu algas linnukevad hiljem kui 2017. aastal, suuremat linnurännet sai jälgida 5. aprillist. Tänavu on veebruar olnud keskmisest soojem ja lumi sulas varem, seega paljud lähirändurid võivad naasta varem,” selgitas ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. “Juba on nähtud nii rannikul kui sisemaal esimesi rändlinde, näiteks kiivitajat, põldlõokest ja sookurge.”

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda märtsist mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimaluse korral sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on kindel, mis liiki lindu ta nägi.