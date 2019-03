Galerii: Pärnu restoranide nädalal saab maitsta röstitud luuüdi

Tänavu saab restoranitoite minna nautima otse kojugi, sest teemanädalal osaleb Pärnu esimene kodurestoran Kirss Toidul, mis pakub Tanel Lilleste ja Evely Kasemaa-Lilleste elutoas selleks puhuks tehtud menüüd.

Sealt leiab huvitavaid toite, lõunamenüüsse kuulub “Just nagu burks” ehk kartuli- ja küüslaugupõhjal kihiline lambalihaburger, mille valmistamisel ei kasutata saia. Õhtusöögina pakutakse röstitud luuüdi ja veise sisefileed, lisaks tartar.

Kuna nädala teema on Pärnumaa maitsed, leiab kõikide toidukohtade menüüst kohalikku toorainet. Näiteks kodurestorani pakutavast on siig püütud siinsetest vetest ja lambaliha on pärit Karjamõisa lihatööstusest.

Rannahotelli menüü roadki on valmistatud kodumaakonnas kasvatatud toorainest. “Me üritamegi võimalikult palju kasutada Pärnumaa ja Eesti päritolu toitu,” rääkis Rannahotelli peakokk Sören Mäesalu ja tõi näiteks, et hane rinnafileed serveeritakse Tori vallas kasvatatud porganditega ja siinsetest metsadest korjatud pohladega.

VoVa ehk Vorstide ja Vahvlite peakoka Vladimir Upenieki sõnutsi käivad neilgi ettevalmistused restoranide nädalaks täie hooga. Selleks on reserveeritud umbes 70 kilogrammi kammkarpe. Kuigi need ei ole eestimaised, serveeritakse palju kohalikku. “Me kasutame Eesti toorainet, sest see on hea ja kvaliteetne,” põhjendas Upeniek ja avaldas, et näiteks nende köögis leiduvad porgandid on sirgunud Küti talu mullas.

Restoranide nädala korraldaja Kadi Elmiste ütlust mööda on menüüd nüüdseks koostatud, põlled puhtad, noad teritatud ja kõik huviliste vastuvõtuks valmis. “Loodame, et ka sel aastal saame teemanädalal kostitada 10 000 külalist nagu eelnevatel,” sõnas ta ja täpsustas, et laudade broneerimine algab ülehomsest, seni saavad kõik huvilised menüüdega tutvuda kodulehel.