Restoranide nädala juhatab sisse peakokkade õhtusöök

Õhtusöögi maitsed kokku sobitanud peakoka Evari Tšetšini sõnade kohaselt on restoranis Umberto toimuv õhtusöök pühendatud Pärnumaa maitsete aastale ja kannab nimetust “Ninast sabani ja metsast mereni”. Serveeritakse põneva nimega roogi, nagu näiteks seamakroone, samblaalust ja õunasülti. “Õhtusöögiks spetsiaalselt valmistatud leiva tegemisel oleme kasutanud Kihlepast korjatud tammetõrusid, millest on valminud väga erilise, pähklise maitsega leib. Kohalikust kikkaputkest on tehtud õhuline korallikrõps ja sinna juurde serveerime muu hulgas võilillemoosi,” selgitas Tšetšin.