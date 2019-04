Video ja galerii: Iseseisvuse väljakul moodustati Balti kliimakett

Piketil osalenud Kädi Kull Pärnu Vanalinna põhikooli 8. klassist ütles, et inimesed on prügi tootmisega liiale läinud. Tema sõnutsi peaks juba praegu selle vastu võitlema, et tulevikus oleks lastel ja lastelastel hea elada.

Kull tõi näite, et üks mooduseid seda teha on prügi sortida. “Pudelid loomulikult viime taarapunkti, see on ka üks viisidest, kuidas ma taskuraha kogun,” selgitas tüdruk.

Pärnu meeleavalduse eestvedajad, Sindi gümnaasiumi 12. klassi õpilane Meelike Liiv ja Paikuse põhikooli 8. klassi õppur Triine Kose rääkisid, et piketi mõte oli luua ühine Balti kliimakett, suunamaks tähelepanu üleilmsetele kliimamuredele. Peale Eesti toimuvad miitingud täna Läti ja Leedu suuremates linnades.

Aktsioon on neidude selgitust mööda mõeldud nii reakodanikele kui poliitikutele. “Kõik algab siiski igaühest endast, kui inimesed tarbivad samamoodi edasi, siis pole sellest mingit kasu,” tõdes Liiv. “Mida suurem on inimeste teadlikkus, seda enam jõuab see sõnum poliitikuteni,” täiendas Kose.

Esmalt peaks õpilaste arvates vähendama plasti tarbimist. “Tulime hommikul linna ja Riia maanteel Raekülas vedelesid sõiduteel kilekotid,” meenutas Liiv pea igapäevast vaatepilti.

Ise püüab Liiv keskkonda mitte reostada, näiteks käib poes korduvkasutatava riidest kotiga. Et vett säästa, ei jäta ta hambaid pestes seda jooksma. “Kõik algab väikestest asjadest,” kinnitas ta.