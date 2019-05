Galerii: Tõstamaale kolinud linnavolikogu arutles elavalt tänavapesu üle

Linnapea kinnitas, et ta on ­seda meelt: tänavapuhastusmasinad peavad kasutama rohkem vett. “Viimane tagasiside oli: kui te näete, et üks auto kuskil tolmutab ilma veeta, andke meile sellest kindlasti teada,” avaldas Kosenkranius.

Kolmandana tõi saali sahina Siimo Lopsiku küsimus avalike ürituste korra eelnõu punkti kohta, mis puudutab linna õigust avalik üritus katkestada, kui see läheb vastuollu kõlblusnormidega. “Kui linnavalitsuse esindaja satub rannapeol näiteks vaatepildile, kus noored inimesed tegelevad ebakõlbla tegevusega, kas siis on õigus pidu lõpetada?” küsis Lopsik. Saalis tekkis seejärel tasane arutelu, et “huvitav, mida küsija selle all mõtles?”.