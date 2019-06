Umbes poolemeetrise läbimõõduga auk asub Pärnu poolt tulles silla lõpus paremal pool. "See on läinud iga päevaga suuremaks," märkis anonüümseks jääda soovinud kohalik elanik. Ta olevat teavitanud osavallakeskust sellest, kuid keegi pole sellega tegelnud.

Auku lähemalt vaadates on näha, et alumise pinnase on suured vihmad ära uhtunud, kuigi sinna oli pinnase vajumise vastu puidust aialipid ette löödud. Eemaldunud asfaldikamakas oli libisenud kallakust ligemale paar meetrit allapoole.