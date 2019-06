Aidu karjäärist leitud loom on tuvastatud

Võidupüha hommikul saabus Eesti jahimeeste seltsile (EJS) teade, et Ida-Virumaalt Aidu karjäärist on leitud vee all ketiga kivi külge aheldatud loom. Teatajale meenus kaelustatud hundi signaali kadumine ja silmaga ei olnud võimalik täpselt eristada ega aru saada, kas tegu on koera või hundiga. Kuna leidjale oli teada, et EJS kogub aktiivselt infot signaali kaotanud soe kohta, siis informeeris kodanik seltsi.