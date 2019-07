Forwardspace teenib kasumit ja plaanib laieneda

Forwardspace’i kaasasutaja Silver Smeljanski sõnutsi teenib keskus tulu ürituste korraldamise ja kontoripindade rendiga. Ettevõtmine on saanud tuge nii Pärnu linnalt kui kohaliku omaalgatuse programmist. “Toetused ei ole olnud suured, aga siiski abiks. Keskus on kasumlik ka siis, kui need tuludest maha arvata,” lausus Smeljanski. “MTÜna me aga kasumit ei taotle ja meie ainus eesmärk on olnud toimetada võlata. Meid on senised tulemused üllatanud, kuna sarnased keskused nii Tartus kui Tallinnas kinnitavad, et kulude-tuludega tasakaalu jõudmine võttis ikka mitu aastat.”