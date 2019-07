Pärnu Päikesepargid on Pärnu linnale kuuluva Paikre ja Eesti Gaasi ühisettevõte. Päikesepargi projektijuhi Kristjan Stroomi sõnutsi on energiajaama asukoht on hea mitmes mõttes: esiteks saab ära kasutada vana prügila alad, mida näiteks põlluharimiseks ei saaks ealeski kasutada, teiseks on linn ja tarbijad kohe läheduses.

​Eesti Gaasi päikesepaneelide müügijuhi Maido Märsi sõnade kohaselt on päikesepaneelid Eesti tingimustes tõhusad. Need suudavad energiat toota ka talvel, sest külm on nende jaoks ainult hea. Külmaga toodavad paneelid energiat tegelikult paremini kui kuumaga, aga talvel on nappus päikesekiirgusest. Detsembris, kui on kõige pimedam aeg, suudavad paneelid toota ligemale neli-viis protsenti aasta kogutoodangust, kuid suvel umbes 50 protsenti.