Erivajadustega inimestele kodude disainimiseks kuulutati välja arhitektuurivõistlus

Pärnusse ehitatakse psüühiliste erivajadustega inimeste tarvis just nende vajadusi arvestavad kodud.

AS Hoolekandeteenused kuulutas välja ideekonkursi, et leida parim arhitektuurilahendus psüühiliste erivajadustega inimeste elamutele ja õuealale. 2,1hektarisele Pärnu Oja 144 kinnistule on kavas ehitada kuni neli ridaelamut ja luua mitmekülgsed ajaveetmiskohad.